В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
В чемпионате по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы. Соревнования проходили 27 сентября в Корытовском лесопарке в Пскове, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.
Более 60 спортсменов, в том числе военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, поучаствовали в соревновании.
На дистанции 3000 метров среди мужчин серебро завоевал старший лейтенант Алексей Бучин. Золото вручили росгвардейцу, капитану юстиции Руслану Ильину, пробежавшему расстояние в 6000 метров. Первой среди женщин стала младший сержант полиции Светлана Рябкина.
Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и дипломами.