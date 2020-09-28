В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы

12:53, 28 сентября 2020, ПАИ



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области







В чемпионате по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы. Соревнования проходили 27 сентября в Корытовском лесопарке в Пскове, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Более 60 спортсменов, в том числе военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, поучаствовали в соревновании.

На дистанции 3000 метров среди мужчин серебро завоевал старший лейтенант Алексей Бучин. Золото вручили росгвардейцу, капитану юстиции Руслану Ильину, пробежавшему расстояние в 6000 метров. Первой среди женщин стала младший сержант полиции Светлана Рябкина.

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и дипломами.