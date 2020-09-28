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Политика

В соревнованиях по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы

  • Чемпионат города Пскова по легкоатлетическому кроссу
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Чемпионат города Пскова по легкоатлетическому кроссу
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Чемпионат города Пскова по легкоатлетическому кроссу
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Чемпионат города Пскова по легкоатлетическому кроссу
    Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

В чемпионате по легкоатлетическому кроссу победили псковские росгвардейцы. Соревнования проходили  27 сентября в Корытовском лесопарке  в  Пскове, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области. 

Более 60 спортсменов, в том числе военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, поучаствовали в соревновании.

На дистанции 3000 метров среди мужчин серебро завоевал старший лейтенант Алексей Бучин. Золото вручили росгвардейцу, капитану юстиции Руслану Ильину, пробежавшему расстояние в 6000 метров. Первой среди женщин стала младший сержант полиции Светлана Рябкина.

Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и дипломами.

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