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Общество

Молоко с фермы в Новосокольническом районе поставляется шести производителям

Шести производителям поставляется молоко с фермы в Новосокольническом районе. Об этом сообщил генеральный директор АО «Красное знамя», председатель экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире проекта ПАИ-live 28 сентября.

«Мы сейчас работаем с шестью производителями, работаем с самым большим партнером, компанией «Имидан», - рассказал Андрей Козлов, добавив, что немногие работают с этой компанией, поскольку необходимо производить качественное молоко.

Кроме того, ферма работает со смоленской компанией «Промконсервы», с консервным заводом «Янино» (Великий Новгород), а также с двумя мелкими небольшими потребителями, которые находятся в Великих Луках. По словам Андрея Козлова, крупными потребителями являются большие мегаполисы. 

«У нас шесть партнеров, у каждого свой рынок, свои требования, регламент один, но один делает одни продукты - требуется больше белка, другой делает масло - требуется больше жира», - добавил Козлов.

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