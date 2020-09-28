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Общество

Худрук Александринки: В России возникла потребность в создании Центра национальных театров

В России стала очевидна потребность в создании Центра национальных театров, потребность в их сотрудничестве и поддержке. Об этом заявил художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского) Валерий Фокин, передает корреспондент Псковского агентства информации с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина 28 сентября.

«Уникальность ситуации в том, что в России есть несколько национальных театров. Внимание к проблеме национальных театров закончилось лет 30 назад и как-то растворилось. Надо сказать, что отношение к национальным театрам у нас всегда было спокойное, не сильно занимало умы театральных деятелей. Сегодня же, в последние годы, мы разворачиваемся в сторону национальных театров», - отметил спикер.

Валерий Фокин рассказал о строительстве в Москве Центра национальных театров. Сейчас проект находится на госэкспертизе. Планируется, что финансирование будет распределяться в течение трех лет. Таким образом, о завершении строительства Центра, о полной аккумуляции сил национальных театров можно будет говорить в 2024 году.

«Это может быть одна из лучших театральных площадок в Москве. Я надеюсь, что если проект осуществится, то национальные театры России смогут выезжать в Москву и вступать в кооперацию на этой площадке, в творческое содружество», - отметил худрук Александринского театра.

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