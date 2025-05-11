«Слёзы счастья»: сбежавшего енота Семёна нашли в Пскове спустя полтора месяца

16:50, 11 мая 2025, ПАИ

Енот по кличке Семён, который сбежал из своего вольера, найден в Пскове спустя полтора месяца. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила его владелица Ольга Бабкина.

Напомним, что Семён сбежал из своего вольера 28 марта.

Подписчица Мария, которая часто приезжает к семье Ольги Бабкиной из Москвы, вышла вечером на улицу и увидела, как «что-то промелькнуло» на уровне крыши. Мария посветила фонарём и убедилась, что это не кошка, а енот.

«Маша прибежала, говорит, что на улице Семён, и мы всей семьёй, а нас восемь человек было, начали его ловить. Он находился в сарае у соседей. Я зашла в сарай и увидела только хвост. Если бы я на пять секунд позже зашла, то не увидела бы его. Всей командой стояли по периметру и пытались его поймать. По времени это всё заняло у нас два часа», – подчеркнула Ольга Бабкина.

Владелица енота настолько расчувствовалась, что даже не смогла уснуть этой ночью.

«И верится, и не верится. Только ходила смотреть на Семёна, а он спит. Я даже испугалась, потому что трогаю его, а он не шевелится, он очень уставший. В течение первой недели он просто будет есть и спать. Надеюсь, что никакой гадости он не подцепил. <…> Но вы не представляете, какая у меня радость. Слёзы, эмоции переполняют», – отметила Ольга Бабкина.