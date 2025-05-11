Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Матфей о начале крестного хода по стране: Сегодня знаменательный день для Псковской митрополии

Сегодня знаменательный день для Псковской митрополии, заявил митрополит Псковский и Порховский Матфей у памятника патриарха Московского и всея Руси Тихона в Куньинском районе сегодня, 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Напомним, что торжественная встреча мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона прошла в деревне Клин Куньинского района.

«Небольшой посёлок Кунья стал местом, где появился на свет будущий подвижник благочестия. Первые годы он провёл в родительской семье, здесь он получил начатки духовного образования и воспитание в семье своего благочестивого отца священника Василия, и получил то необходимое воспитание, которое помогло ему в будущем», – рассказал митрополит.

Митрополит Матфей подчеркнул, что жизнь святителя Тихона представляет собой постоянный подвиг ради народа Божьего и Церкви Христовой. Он не жил для себя, и его биография охватывает служение не только в стране, но и по всему миру. Это свидетельствует о том, что он следовал церковному послушанию, не выбирая свой путь, а направляясь туда, куда его благословляло священноначалие. Владыка также отметил, что послушание было той добродетелью, которая особенно выделяла святителя Тихона.

«Сегодня мы, благодаря благословению священноначалия, торжественно начинаем крестный ход по всей стране. В течение почти 150 дней ковчег с мощами святителя будет шествовать по необъятным просторам нашей страны. Он посетит около семидесяти регионов и девяносто городов, и сотни тысяч верующих придут, чтобы поклониться честным мощам дивного угодника. Для нашего региона – то, что святитель родился именно здесь, на Псковщине – это большая ответственность, и мы должны быть достойными наследниками святителя Тихона», – отметил митрополит Псковский и Порховский.

Ранее сообщалось, что очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 мая 2025

«Слёзы счастья»: сбежавшего енота Семёна нашли в Пскове спустя полтора месяца
11 мая 2025

Митрополит Матфей о начале крестного хода по стране: Сегодня знаменательный день для Псковской митрополии
11 мая 2025

Юнармейцы клуба «Беркут» создали макет местности, где шли ожесточённые бои за Опочку
11 мая 2025

11 тысяч зрителей собрал спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» в Пскове
11 мая 2025

Очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе
11 мая 2025

Историческая реконструкция победного 9 мая пройдёт в «Михайловском» в рамках «Ночи музеев»
11 мая 2025

Площадь на улице Советской лидирует в голосовании за благоустройство Красногородского округа
11 мая 2025

Торжественная встреча мощей патриарха Тихона в Куньинском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...