Митрополит Матфей о начале крестного хода по стране: Сегодня знаменательный день для Псковской митрополии

15:54, 11 мая 2025, ПАИ

Сегодня знаменательный день для Псковской митрополии, заявил митрополит Псковский и Порховский Матфей у памятника патриарха Московского и всея Руси Тихона в Куньинском районе сегодня, 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Напомним, что торжественная встреча мощей патриарха Московского и всея Руси Тихона прошла в деревне Клин Куньинского района.

«Небольшой посёлок Кунья стал местом, где появился на свет будущий подвижник благочестия. Первые годы он провёл в родительской семье, здесь он получил начатки духовного образования и воспитание в семье своего благочестивого отца священника Василия, и получил то необходимое воспитание, которое помогло ему в будущем», – рассказал митрополит.

Митрополит Матфей подчеркнул, что жизнь святителя Тихона представляет собой постоянный подвиг ради народа Божьего и Церкви Христовой. Он не жил для себя, и его биография охватывает служение не только в стране, но и по всему миру. Это свидетельствует о том, что он следовал церковному послушанию, не выбирая свой путь, а направляясь туда, куда его благословляло священноначалие. Владыка также отметил, что послушание было той добродетелью, которая особенно выделяла святителя Тихона.

«Сегодня мы, благодаря благословению священноначалия, торжественно начинаем крестный ход по всей стране. В течение почти 150 дней ковчег с мощами святителя будет шествовать по необъятным просторам нашей страны. Он посетит около семидесяти регионов и девяносто городов, и сотни тысяч верующих придут, чтобы поклониться честным мощам дивного угодника. Для нашего региона – то, что святитель родился именно здесь, на Псковщине – это большая ответственность, и мы должны быть достойными наследниками святителя Тихона», – отметил митрополит Псковский и Порховский.

Ранее сообщалось, что очередь к мощам патриарха Тихона выстроилась в Куньинском районе.