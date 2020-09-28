Ассоциация театральных режиссеров появится в России

13:09, 28 сентября 2020, ПАИ

В России создадут Ассоциацию театральных режиссеров. Об этом заявил художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского) Валерий Фокин, передает корреспондент Псковского агентства информации с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина 28 сентября.

Валерий Фокин заверил, что разговор о Центре национальных театров возобновится уже этой осенью. Во-первых, с участием представителей новой режиссерской ассоциации. Во-вторых, в перспективе объединения Псковского академического театра драмы имени Пушкина и Александринского театра.

Одной из задач созданной ассоциации будет и развитие национальных театров. Центр национальных театров – площадка в Москве для взаимодействия и гастролей – появится, по предварительным планам, в 2024 году. Однако Александринский театр нацелен на взаимодействие с национальными театрами России уже сейчас, «не дожидаясь 2024 года».