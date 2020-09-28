0
15:30
Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
15:08
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
14:22
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
14:11
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
14:01
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
13:34
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
13:03
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
Еще новости
Общество

Национальные театры должны получать финансирование на перевод спектаклей из федерального центра – Дмитрий Месхиев

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев выступил с инициативой обратиться в Министерство культуры России, чтобы добиться финансирования переводческой базы национальных театров из федерального центра, передает корреспондент Псковского агентства информации с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина 28 сентября.

Дмитрий Месхиев предложил театральному сообществу объединить усилия и обратиться к министру культуры, чтобы создать программу финансирования театров, которые играют на национальном языке, не из регионального бюджета, а из федерального центра на создание переводческой базы, чтобы театры смогли играть спектакли на своем языке и во время гастрольных выступлений, и в стенах своего театра.

«И если мы объединим усилия и обратимся к министру культуру с инициацией этой программы, то гастрольная политика национальных театров будет значительно расширена и увеличена», - сказал Дмитрий Месхиев.

«Очень надеюсь, что наша первая встреча даст какие-то свои плоды и мы начнем регулярно встречаться и общаться по поводу национальных театров», - подытожил художественный руководитель псковского театра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
28 сентября 2020
Новые карусели планируется купить для Детского парка в Пскове
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
28 сентября 2020
Восемь щенков спасли псковские зоозащитники от нерадивой хозяйки
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
28 сентября 2020
«Бабье лето» вернется в Псковскую область 30 сентября
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
28 сентября 2020
Губернаторы российских областей «спасли союз Белоруссии и России» - Лукашенко
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
28 сентября 2020
На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
28 сентября 2020
Качество уборки псковского дендропарка проверяется регулярно
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
28 сентября 2020
Псковские газовики отработали действия по ликвидации утечки газа
Полуприцеп горел в Себежском районе
28 сентября 2020
Полуприцеп горел в Себежском районе

Идет загрузка...