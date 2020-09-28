Национальные театры должны получать финансирование на перевод спектаклей из федерального центра – Дмитрий Месхиев

14:09, 28 сентября 2020, ПАИ

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев выступил с инициативой обратиться в Министерство культуры России, чтобы добиться финансирования переводческой базы национальных театров из федерального центра, передает корреспондент Псковского агентства информации с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина 28 сентября.

Дмитрий Месхиев предложил театральному сообществу объединить усилия и обратиться к министру культуры, чтобы создать программу финансирования театров, которые играют на национальном языке, не из регионального бюджета, а из федерального центра на создание переводческой базы, чтобы театры смогли играть спектакли на своем языке и во время гастрольных выступлений, и в стенах своего театра.

«И если мы объединим усилия и обратимся к министру культуру с инициацией этой программы, то гастрольная политика национальных театров будет значительно расширена и увеличена», - сказал Дмитрий Месхиев.

«Очень надеюсь, что наша первая встреча даст какие-то свои плоды и мы начнем регулярно встречаться и общаться по поводу национальных театров», - подытожил художественный руководитель псковского театра.