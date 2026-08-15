Псковский облсовпроф передал гуманитарную помощь бойцам в зоне СВО

13:11, 15 августа 2026, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов в лице председателя Игоря Иванова, его заместителя Андрея Стегния и председатель Псковской областной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов передали в пункт отбора на военную службу по контракту псковского комиссариата партию питьевой воды и вещей первой необходимости для бойцов, отправляющихся и проходящих службу в зоне специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Псковский облсовпроф при участии учреждений оказывает помощь и поддержку военнослужащим армии РФ с самых первых дней начала специальной военной операции. Кроме того, силами псковских профсоюзов было собрано и отправлено в ЛНР и ДНР несколько партий гуманитарной помощи для гражданских лиц.

«Мы не оставим наших воинов без поддержки, теперь это часть плановой работы профсоюзов. И так будет до тех пор, пока не будут достигнуты все цели специальной военной операции, поставленные президентом России Владимиром Путиным», – прокомментировал передачу груза председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.