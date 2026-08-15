Стартовал второй день семейного фестиваля «Лешуга» в Пскове

13:34, 15 августа 2026, ПАИ

Второй день фестиваля яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» стартовал в Финском парке в Пскове сегодня, 15 августа. Об этом сообщается в канале Театрально-концертной дирекции региона в мессенджере МАХ.

Прямо сейчас на площадке кипит жизнь:

уже стартовали мастер-классы по приготовлению яблочного штруделя и яблок с начинкой из орехов и ягод;

на малой сцене вот-вот начнётся гастрошоу шеф-повара Андрея Лукина;

в лектории вовсю идут лекции и дегустации.

«Приходите всей семьёй – каждый найдёт занятие по душе. Ждём вас на «Лешуге»!» – отметили организаторы.

Подробнее о том, как прошёл первый день семейного фестиваля, можно прочесть здесь и посмотреть фоторепортаж по ссылке. Завтра, 16 августа, площадки также будут работать.

Напомним, для гостей работает шесть тематических подворий, где можно попробовать авторские блюда из яблок, приготовленные местными мастерами, и продегустировать напитки более чем 25 сидроделен со всей России. Любителей интересных фактов ждут лекции о технологии производства сидра и о традициях этого ремесла. Кроме того, посетители могут поучаствовать в активностях для всей семьи. Полную программу праздника и карту площадок можно увидеть по ссылке.

На фестивале выступят фолк-группа «Самоварочки» из Санкт-Петербурга, певица из Башкортостана Аэлита Азина, группа «Живели» из Санкт-Петербурга, «Хвоя» из Пензы, Pole, «Гайтан», «Неизвестный Композитор», «Поклад» из Москвы и Shambala.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль «Лешуга» был запущен в Пскове в 2024 году как новый событийный бренд региона. Первая ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков проходила с 16 по 18 августа в Финском парке (парк Куопио). Тогда же организаторы заявили о намерении сделать мероприятие ежегодным. За короткое время проект приобрёл узнаваемость: в 2025 году он уже занял второе место на окружном этапе международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

В 2025 году фестиваль собрал более 30 тысяч посетителей. Гости узнали о тонкостях сидроделия в ходе организованных на территории праздника панельных дискуссий и лекций. Помимо образовательной части, на фестивале была обширная развлекательная программа, включающая выступления музыкальных фолк-коллективов.