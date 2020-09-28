Опыт работы ТОСов в период пандемии в Псковской области послужил основой для изменений законодательства

15:03, 28 сентября 2020, ПАИ

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В Псковской области опыт работы ТОСов в период пандемии коронавируса послужил основой для изменений законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников предлагает поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по развитию территориального общественного самоуправления». Отзыв на документ депутаты регионального парламента примут на октябрьской сессии.

Законопроект, соавтором которого является депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, разработан на основе реальной практики работы территориального общественного самоуправления (ТОС) в период пандемии коронавируса.

ТОСы помогали многодетным, пожилым и инвалидам, шили защитные маски, доставляли продукты и лекарства, помогали проводить дезинфекцию в своих подъездах и дворах.

«Пандемия стала социальной платформой, которая позволила ТОСам проявить весь свой накопленный опыт», - считает авторская группа, состоящая из семи депутатов Госдумы.

Парламентарии предлагают законодательно обязать органы государственной власти субъектов РФ создавать условия для развития территориального общественного самоуправления, добавив решение этого вопроса в список полномочий регионов по вопросам совместного ведения. Предлагается также расширить полномочия самих ТОСов, дав им право инициировать проведение общественной проверки в соответствии с федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Новые правовые нормы послужат повышению инициативы и самоорганизации жителей, а также развитию форм общественного самоуправления на местном уровне.

Согласно федеральному законодательству под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

По данным Минюста, на сегодняшний день создано более 33 тысяч организаций территориального общественного самоуправления в 82 субъектах РФ. В Псковской области работают более 80 ТОСов. На грантовую поддержку территориального общественного самоуправления в бюджете региона в текущем году предусмотрено 10 млн рублей.

Первый в регионе ТОС, зарегистрированный в форме некоммерческой организации со статусом юридического лица, был создан при активном участии члена Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Антона Никулина.