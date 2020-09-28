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Общество

Четыре медали выиграл псковский велосипедист на чемпионате России в Крыму

В Севастополе прошел чемпионат России среди глухих по велоспорту-шоссе (олимпийские виды). Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области, многократный победитель Сурдлимпийских игр Иван Макаров подтвердил на соревновании звание лидера отечественного велоспорта среди спортсменов с проблемами слуха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра.

Иван Макаров стал первым в гонке-критериуме на 40 километров, взял серебро в групповой гонке на 100 километров и индивидуальной гонке на 30 километров, а также поднялся на третью ступень пьедестала в спринте. В битве за первые места ему противостоял Дмитрий Розанов, выступающий за Московскую область.  Макаров является воспитанником заслуженного тренера России Александра Филиппова.

«К чемпионату в Севастополе спортсмены подошли фактически после полугодового простоя без соревнований, держали в тонусе себя исключительно на тренировках. В этом плане и мы, и соперники были равны между собой. Тот, кто серьезнее отнесся к тренировкам, тот и оказался выше», - пояснил Филиппов.

Чемпионат России являлся официальным отбором к чемпионату Европы, который состоится в следующем апреле в Турции.

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