В Палкинском районе 20 населённых пунктов остаются без света

21:07, 29 августа 2026, ПАИ

Восстановление электроснабжения в Палкинском района продолжается без выходных. Об этом сообщила глава муниципалитета Ольга Потапова в своём канале в MAX.

Несмотря на положительную динамику, полностью обесточенными остаются 20 населённых пунктов. Также сохраняются частичные отключения отдельных домовладений. На объектах работают две бригады электриков.

Глава округа поблагодарила жителей за терпение и понимание и отметила, что каждый день приближает завершение аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению электроснабжения после удара стихии в минувшие выходные продолжаются в Пыталовском, Плюсском и Новоржевском районах Псковской области. Две бригады из «Ленэнерго» приедут в Опочецкий район. В Островском районе также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после шторма.

Напомним, 21 августа псковичам сообщили, что в регионе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Согласно прогнозам, ожидались порывы ветра со скоростью до 18–23 метров в секунду, что эквивалентно штормовому ветру. Стихия накрыла большинство районов Псковской области, оставив часть жителей без света. На данный момент аварийно-восстановительные работы в муниципалитетах продолжаются. Компания «Россети Северо-Запад» восстановила электроснабжение более 80 % обесточенных из-за шторма потребителей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).