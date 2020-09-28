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Общество

ПсковГУ представил образовательный модуль в Минобрнауки России

Фото Дарьи Хватковой.

Проректор Псковского государственного университета по работе с молодежью Александр Захаров представил на круглом столе в Минобрнауки отчет о выполнении госзадания, полученного по итогам Всероссийского совещания Победы, по разработке образовательного модуля на основании материалов проекта «Без срока давности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

Александр Захаров принял участие в круглом столе «Вопросы государственной политики в сфере воспитания обучающихся в системе высшего образования России» под председательством министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Круглый стол был посвящен внеучебной работе со студентами и молодежной политике. Вузы поделились лучшими практиками воспитательной работы.

По словам проректора, уже разработана структура и содержательная часть образовательного модуля. Выполнение проекта осуществляется в срок.

«Модуль имеет трехчастную структуру. В первом разделе рассматриваются идеологические и институциональные основы нацистских преступлений против человечности. Второй раздел посвящен собственно геноциду мирного населения на оккупированных территориях СССР. Третий раздел призван осудить геноцид как международное преступление и показать неотвратимость наказания за совершенные против человечности деяния», - рассказал проректор.

Фото: управление информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ.

В состав образовательного модуля вошли подборка презентационных материалов, методические рекомендации, список рекомендованных источников и литературы, комплект историко-документальных материалов, подборка видеоресурсов, список примерных тем проектной и самостоятельной научно-исследовательской работы обучающихся и фонд оценочных средств.

По словам Александра Захарова, в ходе совещания министру было предложено вновь создать совет ответственных за работу с молодежью, некогда существовавший при Министерстве науки и высшего образования РФ, а также организовать совет студенческих активов российских вузов.

«Это важный момент, поскольку вузам необходимо делиться хорошими кейсами работы с молодежью не только на уровне руководства университетов, но и на уровне студенческого самоуправления», - прокомментировал Александр Захаров.

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