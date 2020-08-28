0
12:47
800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово
12:47
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
12:30
Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом
11:55
Штат нового детского сада в Неёлово укомплектован на 80%
11:37
Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ
11:23
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
11:21
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
Еще новости
Общество

Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ

Образовательный модуль по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи на основании материалов проекта «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ. Об этой работе ректор университета Наталья Ильина рассказала, выступая на круглом столе «Без срока давности – живая память поколений» в Симферополе.

«Очевидно, что изучение истории Великой Отечественной войны и военных преступлений нацистов против мирных жителей требует системного подхода и применения единых стандартов», - отметила Наталья Ильина.

Директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Людмила Алиева уточнила, что основу содержания модуля составят материалы проекта «Без срока давности», центральной проблемой которого является геноцид мирного населения на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны.

В структуру модуля войдут презентационные материалы, методические рекомендации, аннотированный комплект историко-документальных материалов, подборка видеоресурсов, список рекомендованных источников и литературы, которые вводятся в научный оборот и, соответственно, будут внедряться в практику образовательной деятельности.

«Это свежие источники, которые публикуются сейчас, в связи с истечением срока давности – 75 лет, материалы изысканий поисковиков. Ведь поисковая и архивная работа очень связаны: поисковики открывают правду о войне, подкрепляя свои находки материалами из архивов. Наша задача - внедрение новых данных, исторически достоверных, в основу образовательного модуля, который в будущем предстоит внедрить в вузах страны», - пояснила Людмила Алиева.

По её словам, разработка модуля завершится к октябрю 2020 года.

Уже разработаны концептуальные основы модуля, одновременно ведётся работа по его наполнению материалами. Помимо перечисленного выше в модуль обязательно войдёт список тем для проектной и самостоятельной работы обучающихся, а также фонд оценочных средств.

«Вузам РФ будет рекомендовано внедрить модуль в программы, например в качестве учебной дисциплины вариативной части. Для этого, конечно, необходимо время. До конца года планируем провести программу повышения квалификации для представителей вузов, которые будут внедрять этот модуль у себя. Это позволит запустить модуль в жизнь», - отметила Людмила Алиева.

Она напомнила, что в России не так давно принят закон о воспитательной работе в образовательных организациях, и реализация концепции воспитания молодёжи будет реализовываться в том числе с опорой на материалы модуля. Предполагается, что подобного рода модуль будет внедрён не только в вузах, но и в общеобразовательных учебных организациях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово
28 августа 2020
800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
28 августа 2020
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом
28 августа 2020
Нетрезвый мужчина в Новоржеве угрожал местному жителю пневматическим пистолетом
28 августа 2020
Штат нового детского сада в Неёлово укомплектован на 80%
Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ
28 августа 2020
Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
28 августа 2020
ВАЗ влетел в припаркованные у больницы в Гдове автомобили
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
28 августа 2020
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
Новый подход к проведению мероприятий: Агентство инвестиционного развития Псковской области формирует планы на 2021 год
28 августа 2020
Новый подход к проведению мероприятий: Агентство инвестиционного развития Псковской области формирует планы на 2021 год

Идет загрузка...