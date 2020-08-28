Образовательный модуль «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ

11:37, 28 августа 2020, ПАИ

Образовательный модуль по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи на основании материалов проекта «Без срока давности» для вузов России разрабатывают в ПсковГУ. Об этой работе ректор университета Наталья Ильина рассказала, выступая на круглом столе «Без срока давности – живая память поколений» в Симферополе.



«Очевидно, что изучение истории Великой Отечественной войны и военных преступлений нацистов против мирных жителей требует системного подхода и применения единых стандартов», - отметила Наталья Ильина.



Директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Людмила Алиева уточнила, что основу содержания модуля составят материалы проекта «Без срока давности», центральной проблемой которого является геноцид мирного населения на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны.



В структуру модуля войдут презентационные материалы, методические рекомендации, аннотированный комплект историко-документальных материалов, подборка видеоресурсов, список рекомендованных источников и литературы, которые вводятся в научный оборот и, соответственно, будут внедряться в практику образовательной деятельности.



«Это свежие источники, которые публикуются сейчас, в связи с истечением срока давности – 75 лет, материалы изысканий поисковиков. Ведь поисковая и архивная работа очень связаны: поисковики открывают правду о войне, подкрепляя свои находки материалами из архивов. Наша задача - внедрение новых данных, исторически достоверных, в основу образовательного модуля, который в будущем предстоит внедрить в вузах страны», - пояснила Людмила Алиева.



По её словам, разработка модуля завершится к октябрю 2020 года.



Уже разработаны концептуальные основы модуля, одновременно ведётся работа по его наполнению материалами. Помимо перечисленного выше в модуль обязательно войдёт список тем для проектной и самостоятельной работы обучающихся, а также фонд оценочных средств.



«Вузам РФ будет рекомендовано внедрить модуль в программы, например в качестве учебной дисциплины вариативной части. Для этого, конечно, необходимо время. До конца года планируем провести программу повышения квалификации для представителей вузов, которые будут внедрять этот модуль у себя. Это позволит запустить модуль в жизнь», - отметила Людмила Алиева.



Она напомнила, что в России не так давно принят закон о воспитательной работе в образовательных организациях, и реализация концепции воспитания молодёжи будет реализовываться в том числе с опорой на материалы модуля. Предполагается, что подобного рода модуль будет внедрён не только в вузах, но и в общеобразовательных учебных организациях.