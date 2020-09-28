«Ветка и ветер»: в память о псковском поэте Игоре Исаеве - колумнист ПАИ

21:24, 28 сентября 2020, ПАИ

Девять дней назад не стало псковского поэта Игоря Исаева. Ему было всего 46 лет. Нет, этот текст должен начинаться не так. И он так начинаться не будет.

…На улицах города часто можно было встретить Игоря Исаева. Не зная ни имени, ни фамилии, ни рода занятий этого человека, можно было предположить, что это человек творческий: как правило, всегда один, обязательно в своих мыслях, проходящий по тротуару вне всякого времени и пространства. Своего рода особые каноничные приметы поэта.

Что теперь останется на этих осенних улицах? Может быть, «ветка и ветер». Это название последнего поэтического сборника Игоря Исаева. Простая белая обложка с контурами тех самых веток. Оформление, название – всё будто стремится к минимализму, отсекая лишние детали. Написание фамилии автора – с твёрдым знаком на конце. Видимо, для твёрдости в стихах.

Но сами стихи лиричны. По-осеннему облачны. С прояснениями, оставляющими надежду. Герой стихотворений то предпринимает попытку что-то изменить в окружающей действительности, то становится наблюдателем, соглашаясь с тем, что предлагает ему мироздание, невольно становясь ещё и летописцем.

Все эти перемены погоды идут поэту на пользу. Гражданскую лирику и размышления о собственной судьбе сменяет лирика любовная. И это дуновение совсем иного ветерка.

Ю.К.

«Жестою, одуванчиковой,

Первой моей весной

Ты пришла. Не сворачивая,

Просто побудь со мной».

Чувства помогают поэту отдышаться и отвлечься от невесёлых мыслей:

«Устал от поисков пути,

О Господи, хотелось дела!

И поле все же перейти…

Постскриптум: Пожил. Надоело».

И, возвращаясь к названию, невольно задумываешься, что же символизируют ветка и ветер? Хотя бы, какое время года? И невольно приходишь к мысли, что это весна в сентябре.

Презентация сборника состоялась в июне 2018 года. Совсем недавно. Кто бы мог подумать, что всё сложится именно так. Закончу свой короткий текст стихотворением из сборника Игоря Исаева, которое подходит на роль эпилога лучше любых слов.

Маленькие, желтые, осенние,

Листья налетят со всех сторон.

Слишком мало выпало рождений,

Слишком много стало похорон.

Сколько перепито, перепето

И других не водится идей.

Шёл Господь гулять по белу свету

Собирать к Себе святых людей.

Их у нас теперь совсем не много:

Не дожили, Господи, прости.

Тяжела тернистая дорога:

Век скользить на глинистом пути.

Запахи асфальта и бензина

Святость извели наперечёт.

Поутру идёт до магазина

Сельский, неказистый мужичок…

Игорь Исаев – поэт и прозаик, член Союза писателей. Родился в Пскове 13 декабря 1973 года. Окончил факультет русского языка и литературы ПГПИ им. Кирова. Автор четырёх поэтических сборников: «Время кризиса, или люди на подоконниках», «Поколение пустоты», «Глоток солнца», «Ветка и ветер». Игорь Исаев был редактором альманаха «Скобари», членом оргкомитета фестиваля «Словенское поле». Произведения публиковались в «Литературной газете», в журналах «День и Ночь» (Красноярск), «Сибирские Афины» (Томск), «Пролог» (Москва), «Русский переплёт» (Москва), в альманахе «Скобари» (Псков) и других. Поэта не стало 20 сентября 2020 года.