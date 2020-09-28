0
18:30
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
18:21
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
18:08
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
17:23
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
17:10
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
17:00
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
17:00
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Еще новости
Общество

#Опросник ПАИ: Что бы вы хотели снести в Пскове?

О том,  какие строения и объекты на улицах Пскова  не устраивают псковичей, что бы  горожане хотели снести и каких строений в городе  не хватает, ​узнали корреспонденты Псковского агентства информации.

Большинству жителей Пскова кажется, что сносить ничего не нужно, нужно сохранять древнюю культуру и архитектуру, а современные неприглядные строения они не замечают.

Псковичи разных возрастов и пола сошлись во мнении, что старые дома, церкви и памятники являются историческими местами и их снос был бы неправильным. По их мнению, все эти места можно реставрировать. В целом их «глазам и душе все нравится».

Меньшую половину опрошенных не все устраивает в Пскове, и на этот счет они предложили ряд изменений.

Так, один из респондентов  хотел бы, чтобы было побольше качественных и недорогих столовых. На местах сноса зданий предлагают построить магазины и малый бизнес (ИП). В местах жилых комплексов - парковки, детские площадки и парки для отдыха.

Псковичка, которая работает дворником, выразила следующее мнение: «На Труда очень много старых домов, они не подлежат реставрации, на их месте можно построить памятник, например Петру I, или церковь. Почему до нас не доходят стихии? Потому что у нас город намоленный. Поэтому в войны мы выжили и сейчас у нас все хорошо».

Гости города, которые приехали из других стран, предлагают построить места, которые будут развлекать и развивать людей. Среди предлагаемых вариантов обозначились аквапарки и футбольные стадионы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
28 сентября 2020
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
28 сентября 2020
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
28 сентября 2020
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
28 сентября 2020
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
28 сентября 2020
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Холодный февраль ожидается в России в 2021 году
28 сентября 2020
Холодный февраль ожидается в России в 2021 году

Идет загрузка...