#Опросник ПАИ: Что бы вы хотели снести в Пскове?

17:57, 28 сентября 2020, ПАИ

О том, какие строения и объекты на улицах Пскова не устраивают псковичей, что бы горожане хотели снести и каких строений в городе не хватает, ​узнали корреспонденты Псковского агентства информации.

Большинству жителей Пскова кажется, что сносить ничего не нужно, нужно сохранять древнюю культуру и архитектуру, а современные неприглядные строения они не замечают.

Псковичи разных возрастов и пола сошлись во мнении, что старые дома, церкви и памятники являются историческими местами и их снос был бы неправильным. По их мнению, все эти места можно реставрировать. В целом их «глазам и душе все нравится».

Меньшую половину опрошенных не все устраивает в Пскове, и на этот счет они предложили ряд изменений.

Так, один из респондентов хотел бы, чтобы было побольше качественных и недорогих столовых. На местах сноса зданий предлагают построить магазины и малый бизнес (ИП). В местах жилых комплексов - парковки, детские площадки и парки для отдыха.

Псковичка, которая работает дворником, выразила следующее мнение: «На Труда очень много старых домов, они не подлежат реставрации, на их месте можно построить памятник, например Петру I, или церковь. Почему до нас не доходят стихии? Потому что у нас город намоленный. Поэтому в войны мы выжили и сейчас у нас все хорошо».

Гости города, которые приехали из других стран, предлагают построить места, которые будут развлекать и развивать людей. Среди предлагаемых вариантов обозначились аквапарки и футбольные стадионы.