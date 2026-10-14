Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт объяснила, почему проблемы с детьми приходят и в благополучные семьи

Проблемные ситуации с детьми в последнее время всё чаще возникают в благополучных семьях, где родители ограничиваются проверкой оценок и бытовым обеспечением, не вникая в психологический мир ребёнка. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Валерия Першина в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 14 октября.

Слева Валерия Першина. Фото: ПАИ

«Зачастую мы сталкиваемся с тем, что проблемы с детьми возникают не только, когда дети совершают преступления или становятся жертвами преступлений. В целом проблемные ситуации с детьми возникают в последнее время и в благополучных семьях. Связано это с тем, что родители полагают, что воспитание ребёнка – это спросить, как дела в школе, проверить оценки, обуть, одеть. Они совершенно не пытаются вникнуть в мир ребёнка, его психологическую составляющую. Тогда с детьми может произойти и что-то нехорошее», – рассказала Першина.

По её словам, таких случаев очень много. «Дети с психологическими проблемами оказываются из благополучных семей. Здесь хочется отметить, что бывают ситуации, когда родители отрицают психологические проблемы ребёнка, не оказывают ему необходимую помощь. Тогда следственное управление может обратиться в органы опеки для того, чтобы ребёнок был изъят и ему принудительно оказывали помощь и лечение», – отметила она.

Першина объяснила такое поведение родителей страхами за будущее ребёнка. «В нашем обществе кажется, что если мы обратимся к психиатру, то это какая-то чёрная метка для ребёнка: учёт, не сможет получить права, не сможет поступить в институт, не возьмут на работу. На самом деле это не так. Если мы видим, что нашему ребёнку необходима помощь, это не значит ничего, кроме того, что ему необходима помощь, – подчеркнула спикер. – Зачастую вовремя оказанная психологическая помощь может спасти нас от непоправимых случаев и последствий».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

14 октября 2026

Проект «Колодец – источник жизни» реализует ТОС «Мостище» Себежского района
14 октября 2026

О возможностях «Дзена» расскажут на Псковском медиафоруме
14 октября 2026

Эксперт объяснила, почему проблемы с детьми приходят и в благополучные семьи
14 октября 2026

Псковский театр драмы приглашён на фестиваль театральных искусств имени Достоевского
14 октября 2026

Как сохранить осанку школьника, объяснили псковским родителям
14 октября 2026

В среднем у трёх подростков в классе может быть расстройство личности – эксперт
14 октября 2026

Проект благоустройства территории на месте «Магеллана» в Пскове почти готов
14 октября 2026

Эксперт Котелевская заявила о недопустимости физических наказаний детей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...