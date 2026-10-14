Эксперт объяснила, почему проблемы с детьми приходят и в благополучные семьи

16:39, 14 октября 2026, ПАИ

Проблемные ситуации с детьми в последнее время всё чаще возникают в благополучных семьях, где родители ограничиваются проверкой оценок и бытовым обеспечением, не вникая в психологический мир ребёнка. Об этом рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Валерия Першина в ходе брифинга в медиацентре ПАИ сегодня, 14 октября.

«Зачастую мы сталкиваемся с тем, что проблемы с детьми возникают не только, когда дети совершают преступления или становятся жертвами преступлений. В целом проблемные ситуации с детьми возникают в последнее время и в благополучных семьях. Связано это с тем, что родители полагают, что воспитание ребёнка – это спросить, как дела в школе, проверить оценки, обуть, одеть. Они совершенно не пытаются вникнуть в мир ребёнка, его психологическую составляющую. Тогда с детьми может произойти и что-то нехорошее», – рассказала Першина.

По её словам, таких случаев очень много. «Дети с психологическими проблемами оказываются из благополучных семей. Здесь хочется отметить, что бывают ситуации, когда родители отрицают психологические проблемы ребёнка, не оказывают ему необходимую помощь. Тогда следственное управление может обратиться в органы опеки для того, чтобы ребёнок был изъят и ему принудительно оказывали помощь и лечение», – отметила она.

Першина объяснила такое поведение родителей страхами за будущее ребёнка. «В нашем обществе кажется, что если мы обратимся к психиатру, то это какая-то чёрная метка для ребёнка: учёт, не сможет получить права, не сможет поступить в институт, не возьмут на работу. На самом деле это не так. Если мы видим, что нашему ребёнку необходима помощь, это не значит ничего, кроме того, что ему необходима помощь, – подчеркнула спикер. – Зачастую вовремя оказанная психологическая помощь может спасти нас от непоправимых случаев и последствий».