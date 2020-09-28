Псковский Детский фонд провел первые футбольные матчи для детей из интернатов
Первые товарищеские матчи состоялись в рамках проекта Детского фонда «Мяч дружбы». Об этом сообщается в соцсетях псковского отделения организации.
На поле встретились команды двух Опочецких школ-интернатов в старшей и средней возрастных группах.
«С начала учебного года дети вновь приступили к тренировкам по футболу и football3. А товарищеские матчи – хорошая возможность отработать полученные навыки», - отметили в Детском фонде.
Ранее стало известно, что проект псковского Детского фонда получил поддержку FIFA.