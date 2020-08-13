Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA

09:34, 13 августа 2020, ПАИ

В 2020 году в Псковской области продолжится реализация проекта Детского фонда «Мяч дружбы». Как сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», псковский проект поддержала FIFA (Международная федерация футбола).

Тренировки в интернатах Псковской области начнутся уже с начала учебного года.

В Детском фонде рассказали, что идея проекта зародилась ещё в 2014 году при поддержке благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и её президента Паскаль Вайер. В 2017 году проект стал частью международной социальной программы «Футбол во имя надежды» от FIFA, а в 2018 году получил поддержку Фонда президентских грантов.

«Всё это время дети тренировались, посещали футбольные мастер-классы, играли товарищеские матчи, участвовали в футбольных турнирах и фестивалях», - отметили в организации.

