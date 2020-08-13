0
11:13
Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
10:36
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
10:30
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
09:46
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
09:34
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
08:47
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
08:45
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Еще новости
Общество

Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA

Фото: Детский фонд.

В 2020 году в Псковской области продолжится реализация проекта Детского фонда «Мяч дружбы». Как сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте», псковский проект поддержала FIFA (Международная федерация футбола).

Тренировки в интернатах Псковской области начнутся уже с начала учебного года.

Фото: Детский фонд.

В Детском фонде рассказали, что идея проекта зародилась ещё в 2014 году при поддержке благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и её президента Паскаль Вайер. В 2017 году проект стал частью международной социальной программы «Футбол во имя надежды» от FIFA, а в 2018 году получил поддержку Фонда президентских грантов.

«Всё это время дети тренировались, посещали футбольные мастер-классы, играли товарищеские матчи, участвовали в футбольных турнирах и фестивалях», - отметили в организации.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
13 августа 2020
Количество мусорных свалок в Псковской области сократилось до трехсот
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
13 августа 2020
Псковичей приглашают на бесплатный велоквест по городу
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
13 августа 2020
За сутки в России коронавирусом заболели 5 057 человек
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
13 августа 2020
Правительство выделит 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
13 августа 2020
Проект по футболу псковского Детского фонда получил поддержку FIFA
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
13 августа 2020
Ещё 17 человек выздоровели после коронавируса в Псковской области
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
13 августа 2020
4 070 жителей Псковской области заболели коронавирусом
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты
13 августа 2020
Эксперты рассказали, когда лучше приобретать авиабилеты

Идет загрузка...