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ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь 28 сентября в Минске, рассказал белорусским журналистам, каких договоренностей удалось достигнуть за время визита псковской делегации в республику.

Псковский губернатор сообщил о сотрудничестве в сферах образования, строительства и транспортного сообщения.

Так, белорусские студенты смогут получить вместе с дипломом ПсковГУ диплом ВШЭ.

Также, по словам псковского губернатора, сотрудничество с белорусскими строителями повысит конкуренцию на псковском рынке.

Ранее губернатор в своем еженедельном видеообращении рассказал о том, что Псковской области удалось подписать несколько важных соглашений в Белоруссии.

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