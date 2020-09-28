ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь 28 сентября в Минске, рассказал белорусским журналистам, каких договоренностей удалось достигнуть за время визита псковской делегации в республику.
Псковский губернатор сообщил о сотрудничестве в сферах образования, строительства и транспортного сообщения.
Так, белорусские студенты смогут получить вместе с дипломом ПсковГУ диплом ВШЭ.
Также, по словам псковского губернатора, сотрудничество с белорусскими строителями повысит конкуренцию на псковском рынке.
Ранее губернатор в своем еженедельном видеообращении рассказал о том, что Псковской области удалось подписать несколько важных соглашений в Белоруссии.