Белорусские студенты вместе с дипломом ПсковГУ смогут получить диплом ВШЭ

17:06, 28 сентября 2020, ПАИ

Диплом ВШЭ вместе с дипломом ПсковГУ смогут получить белорусские студенты. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей поездки в Белоруссию.

«Основное направление — направление медицинских кадров в белорусские вузы, потому что у нас есть дефицит почти 50%, а у вас очень хорошая образовательная база», - рассказал Михаил Ведерников.

Также глава региона отметил, что Псковская область готова предложить студентам из Белоруссии обучение.

«У нас есть договора с рядом российских вузов, в том числе с ВШЭ о том, что студент по окончании учебы будет получать двойной диплом», - подчеркнул губернатор.

В рамках рабочей поездки Михаил Ведерников встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с премьер-министром страны Романом Головченко.