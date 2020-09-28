Ведерников: Сотрудничество с белорусскими строителями повысит конкуренцию на псковском рынке

17:15, 28 сентября 2020, ПАИ

Сотрудничество с белорусскими строителями повысит конкуренцию среди псковских строительных компаний, уверен губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сказал, отвечая на вопросы белорусских журналистов в Минске.

Глава региона подчеркнул, что белорусы славятся качеством строительных работ. К тому же много специалистов из Белоруссии работают на стройках в Псковской области.

«Мы бы хотели более системно эту работу организовать. У нас уже есть хороший опыт - самая крупная школа в Пскове построена именно белорусскими строительными организациями, и мы этим опытом довольны, потому что качество очень высокое. А с учетом того, что у нас много объектов строится и еще будут возводиться в рамках нацпроектов вплоть до 2024 года, поле для сотрудничества есть. Для псковских строителей это тоже будет хороший фактор, который повысит внутреннюю конкуренцию. И наши строительные компании тоже будут находиться в тонусе», - подытожил Михаил Ведерников.