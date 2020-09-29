В России планируют увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

08:02, 29 сентября 2020, ПАИ

Выплаты на детей из малообеспеченных семей планируется увеличить в России. На увеличение пособия потребуется почти 95 млрд рублей, пишет РИА Новости.

Пособие положено семьям с детьми от 3 до 7 лет, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка. Увеличить размер выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка планируется с 2021 года.

В пресс-службе Минтруда отметили, что в 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено порядка 170 млрд рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются более 3,8 млн детей.