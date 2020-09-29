Ограждение восстановят на улице Советской в Пскове

09:43, 29 сентября 2020, ПАИ

Ограждение строящегося многоквартирного дома №98 на улице Советской в Пскове по состоянию на 25 сентября частично восстановлено.

Как сообщили Псковскому агентству информации в контрольном управлении администрации Пскова, в связи с фасадными ремонтными работами (демонтажем штукатурки) вышеуказанного многоквартирного дома застройщику необходимо время для завершения работ до 4 октября. После завершения работ до 8 октября застройщик обязался восстановить ограждение для безопасности пешеходов.

Ранее псковичи обращали внимание властей на забор, возведенный вокруг строящегося объекта и мешающий пешеходам беспрепятственно передвигаться.