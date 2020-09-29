Тысячу жалоб на работодателей составили псковичи с начала года

10:27, 29 сентября 2020, ПАИ

Тысяча жалоб на действия работодателей поступила от граждан в Госинспекцию труда с начала 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в инспекции.

Заявления поступали непосредственно от работников, были переданы из других Государственных инспекций труда, поступили из прокуратуры Псковской области, администрации Псковской области, направлены в ГИТ Рострудом, были перенаправлены из Управления президента РФ по работе с обращениями граждан, поступили из комитета по труду и занятости населения и из других контролирующих органов.

В инспекцию труда за защитой своих прав работники обращаются в случае, если заработная плата выплачивается с задержкой или выплачивается один раз в месяц, задерживается расчет и выдача трудовой книжки при увольнении, не предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, отпускные суммы не выплачены за три дня до начала отпуска, нарушается график сменности, не оплачиваются сверхурочные, не выплачиваются пособия по уходу за ребенком, несвоевременно оплачивается больничный лист, не выдается расчетный листок, не выдаются копии документов, связанных с работой, не в полном объеме работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.