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Общество

Команда PskovHack из ПсковГУ стала победителем всероссийского конкурса кружков

Студенты ПсковГУ одержали победу в номинации «Взгляд в технологическое будущее» на всероссийском конкурсе кружков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

От участников принимались заявки на проведение мероприятий – хакатона, школы, челленджа – по подготовке школьников к работе с технологиями будущего и воплощению практик будущего.

В своей заявке на конкурс ребята из команды PskovHack подготовили план проведения онлайн-челленджа для школьников, предполагающего командные соревнования юных разработчиков и тестировщиков игр, который поможет получить практические навыки по созданию и тестированию игровых проектов, а также работе с программами Unity, UnrealEngine, Adobe Photoshop, Blender и другими.

Конкурс является одним из мероприятий, направленных на выполнение поручения президента РФ о создании при участии Ассоциации участников технологических кружков сети кружков на базе общеобразовательных организаций по модели кружкового движения национальной технологической инициативы.

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