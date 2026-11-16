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Общество

Акция ко дню рождения КСВО стартовала в Псковской области

Всероссийская акция «4 года КСВО – 400 добрых дел» стартовала в Псковской области в рамках празднования четвёртой годовщины создания Комитета семей воинов Отечества. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Изображение: организаторы

Акция пройдёт с 16 по 22 ноября. В её рамках запланированы четыре мероприятия. Среди них – проведение выездных юридических консультаций для участников СВО и членов их семей с привлечением представителей профильных министерств, ведомств и специалистов по вопросам социальной и правовой поддержки.

Также будут организованы тематические встречи, индивидуальные и групповые консультации с психологами и профильными специалистами, направленные на поддержку эмоционального благополучия военнослужащих и их близких.

Пройдут и совместные мероприятия с общественными организациями и партнёрами КСВО, будет оказана адресная помощь семьям военнослужащих, а также организован сбор и отправка гуманитарных грузов участникам СВО.

Помимо этого, состоятся встречи и культурные мероприятия, приуроченные ко дню рождения КСВО, с участием семей военнослужащих, ветеранов, волонтёров, представителей органов власти и общественных организаций.

Отметим, на основании региональных отчётов о проведении акции будет сформирована единая федеральная «Карта добрых дел КСВО», отражающая географию акции и результаты совместной работы.

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