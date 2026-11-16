Прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым пройдёт 25 ноября

11:17, 16 ноября 2026, ПАИ

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым состоится 25 ноября. Об этом сообщается в канале телерадиокомпании ГТРК «Псков» в мессенджере MAX.

Она пройдёт в прямом эфире телеканала «Россия 24» и на радиостанциях «Радио России» и «Маяк».

Приём вопросов на прямую линию начался сегодня, 16 ноября. Задать свой вопрос может любой желающий по телефону 8-800-222-60-32. Звонки принимают в будние дни с 09:00 до 18:00.