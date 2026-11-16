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Общество

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию армии

Депутаты на этой неделе рассмотрят законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию армии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём канале на платформе MAX.

Фото: ПАИ

По словам Вячеслава Володина, документ предлагает усилить административную ответственность за ряд правонарушений. Среди них он назвал производство и массовое распространение экстремистских материалов, а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России в целях защиты интересов страны.

Всего, по словам Вячеслава Володина, изменение меры ответственности предусматривается по 29 статьям КоАП.

Помимо этого, вводятся новые составы за совершение повторных правонарушений, добавил он.

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