Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию армии

12:01, 16 ноября 2026, ПАИ

Депутаты на этой неделе рассмотрят законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию армии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём канале на платформе MAX.

По словам Вячеслава Володина, документ предлагает усилить административную ответственность за ряд правонарушений. Среди них он назвал производство и массовое распространение экстремистских материалов, а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России в целях защиты интересов страны.

Всего, по словам Вячеслава Володина, изменение меры ответственности предусматривается по 29 статьям КоАП.

Помимо этого, вводятся новые составы за совершение повторных правонарушений, добавил он.