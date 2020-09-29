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Общество

За угрозу убить подростка житель Дедовичей отработает 200 часов

34-летнему жителю Дедовичей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов за угрозу убийством несовершеннолетнему, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Во время судебного заседания установлено, что 28 июля 2020 года около 15:30 житель поселка Дедовичи во дворе одного из домов на улице Октябрьской поругался с несовершеннолетним прохожим, схватил его за горло и стал угрожать убийством.

Дедовичский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления) и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Приговор суда не вступил в законную силу.

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