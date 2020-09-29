За кражу алкоголя из магазина задержали двоих жителей Пскова
Двоих жителей Пскова задержали за кражу алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
28 сентября поступило сообщение, что из магазина на Рижском проспекте 60-летний мужчина пытался похитить бутылку коньяка. На место прибыли сотрудники Росгвардии.
Кроме того, был задержан 29-летний местный житель, который 29 сентября в 05:50 из бара на улице Народной похитил с витрины две бутылки водки. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.