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За кражу алкоголя из магазина задержали двоих жителей Пскова

Двоих жителей Пскова задержали за кражу алкоголя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

28 сентября поступило сообщение, что из магазина на Рижском проспекте 60-летний мужчина пытался похитить бутылку коньяка. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Кроме того, был задержан 29-летний местный житель, который 29 сентября в 05:50 из бара на улице Народной похитил с витрины две бутылки водки. Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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