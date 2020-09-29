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Общество

Более 140 тысяч псковичей сделали прививку от гриппа

Фото: Андрей Степанов.

В Псковской области продолжается вакцинация населения от гриппа. На сегодняшний день прививку сделали более 140 тысяч человек, среди них почти 25 тысяч — дети, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению Псковской области.

Лидером по количеству вакцинированных в регионе является Себежский район. Здесь прививку от гриппа сделали около 50 % жителей от запланированного числа. Высокие темпы вакцинации сейчас отмечаются в Куньинском, Псковском и Красногородском районах.

Вакцинация от гриппа в 2020 году организована на базе стационаров, фельдшерско-акушерских пунктов, проводятся выезды мобильных медицинских бригад в организации и на производства. Медицинские специалисты также работают на точках в общественных местах.

В Пскове до конца сентября сделать прививку от гриппа можно у крупных торговых комплексов на улицах Коммунальной и Труда. С 1 октября мобильные прививочные станции будут открыты на Рижским проспекте (у торгового центра «Маяк») и на улице Труда (около гипермаркета «Лента»).

Согласно поручению президента РФ, количество граждан, привитых от гриппа, в этом осенне-зимнем эпидемическом сезоне необходимо довести до показателя в 60 % от общего числа населения.

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