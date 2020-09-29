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Общество

Дом с земельным участком продадут в Великих Луках на торгах арестованного имущества

На торгах арестованного имущества в Великих Луках продадут дом с земельным участком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Торги пройдут 7 октября 2020 года в 10:00. В частности, будет предложен земельный участок площадью 672 кв. м и жилой дом площадью 51,6 кв. м по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Муравьева. Начальная цена продажи – 763 640 руб. 2 октября в 10:00 заканчивается прием заявок на участие в аукционе.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.

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