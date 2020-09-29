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Штраф в полмиллиона рублей грозит банку «Русский стандарт» за звонок псковичу

Штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей грозит банку «Русский стандарт» за звонок псковичу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского УФАС.

Антимонопольное управление рассмотрело жалобу псковича на рекламный звонок, который поступил на его мобильный телефон от имени «Банка Русский Стандарт». Владелец телефонного номера пояснил, что своего согласия на получение информации от банка он не давал.  В соответствии со статьей 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.   

АО «Банк Русский Стандарт» сообщило, что рассылка рекламы ошибочно направлена на номер псковича. «Ошибка сотрудника» – самый популярный ответ, который слышат сотрудники УФАС от распространителей рекламы, но поскольку звонок состоялся, согласие абонента на получение рекламной информации представлено не было, УФАС признало рекламу банка ненадлежащей.

В отношении банка возбудят административное дело.

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