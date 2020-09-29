Псковские пограничники задержали иностранца за незаконное пересечение границы

15:51, 29 сентября 2020, ПАИ

Иностранца задержали за незаконное пересечение границы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Невельском районе в районе населенного пункта Залоги пограничники задержали 24-летнего молодого человека, который пытался ввезти из Белоруссии на территорию России партию мясной продукции без товарно-сопроводительных документов.

Молодому человеку ограничили въезд в Россию за неоднократное нарушение законодательства в период своего предыдущего пребывания на территории страны. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. Теперь иностранцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.