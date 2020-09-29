0
15:16
Вандалы разрисовали арт-объект «Я люблю Псков»
13:02
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
09:33
Псковичи дважды похитили алкоголь из магазина на Рижском проспекте
08:57
В Пскове за сутки сгорели два мусорных контейнера
18:08
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
15:52
Скутерист опрокинулся на кольцевом пересечении в Пскове
12:53
Полуприцеп горел в Себежском районе
Еще новости
Происшествия

Великолукский паб и псковский магазин вин нарушили закон, рекламируя алкоголь в соцсетях

Великолукский паб O’HARA и псковский магазин «Куб вин» нарушили закон, рекламируя алкоголь в соцсетях, сообщили Псковскому агентству информации в псковском УФАС.

В соответствии с законом реклама алкогольной продукции в сети Интернет запрещена. Кроме того, в рекламе алкоголя недопустимы изображения людей или животных и демонстрация процессов потребления алкогольной продукции, однако в рекламных постах были изображены люди, держащие в руках бокалы или открытые бутылки. 

В рекламных постах отсутствовала надпись-предупреждение о вреде чрезмерного потребления спиртных напитков, что также является нарушением закона о рекламе. 

«За страницей паба О’ HARA в инстаграме наблюдаем давно, даже писали в комментариях к постам о том, что они нарушают закон о рекламе, но нас не слышали. Стоило завести дело, реакция была незамедлительной: ненадлежащая реклама была удалена, проведена разъяснительная работа с сотрудниками о том, что можно рекламировать и что нет, назначен ответственный за публикации в соцсетях. Жаль, что не все нарушители закона рекламы так реагируют на наши предписания, - баннеры с рекламой алкогольной продукции на некоторых пабах продолжают висеть там, где висеть не должны», - прокомментировала Ольга Милонаец. 

Решением ведомства реклама в социальной сети была признана ненадлежащей. 

ООО «Дионис» (магазин «Куб вин») оспорил решение УФАС в арбитражном суде, однако сегодня, 29 сентября, суд решение антимонопольного органа (дело № А52-2804/2020) поддержал.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Вандалы разрисовали арт-объект «Я люблю Псков»
29 сентября 2020
Вандалы разрисовали арт-объект «Я люблю Псков»
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
29 сентября 2020
В Пскове водитель иномарки врезался в ограду моста
Псковичи дважды похитили алкоголь из магазина на Рижском проспекте
29 сентября 2020
Псковичи дважды похитили алкоголь из магазина на Рижском проспекте
В Пскове за сутки сгорели два мусорных контейнера
29 сентября 2020
В Пскове за сутки сгорели два мусорных контейнера
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
28 сентября 2020
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
Скутерист опрокинулся на кольцевом пересечении в Пскове
28 сентября 2020
Скутерист опрокинулся на кольцевом пересечении в Пскове
Полуприцеп горел в Себежском районе
28 сентября 2020
Полуприцеп горел в Себежском районе
В Невельском районе разыскивают ушедшего два месяца назад мужчину
28 сентября 2020
В Невельском районе разыскивают ушедшего два месяца назад мужчину

Идет загрузка...