Великолукский паб и псковский магазин вин нарушили закон, рекламируя алкоголь в соцсетях

15:55, 29 сентября 2020, ПАИ

Великолукский паб O’HARA и псковский магазин «Куб вин» нарушили закон, рекламируя алкоголь в соцсетях, сообщили Псковскому агентству информации в псковском УФАС.

В соответствии с законом реклама алкогольной продукции в сети Интернет запрещена. Кроме того, в рекламе алкоголя недопустимы изображения людей или животных и демонстрация процессов потребления алкогольной продукции, однако в рекламных постах были изображены люди, держащие в руках бокалы или открытые бутылки.

В рекламных постах отсутствовала надпись-предупреждение о вреде чрезмерного потребления спиртных напитков, что также является нарушением закона о рекламе.

«За страницей паба О’ HARA в инстаграме наблюдаем давно, даже писали в комментариях к постам о том, что они нарушают закон о рекламе, но нас не слышали. Стоило завести дело, реакция была незамедлительной: ненадлежащая реклама была удалена, проведена разъяснительная работа с сотрудниками о том, что можно рекламировать и что нет, назначен ответственный за публикации в соцсетях. Жаль, что не все нарушители закона рекламы так реагируют на наши предписания, - баннеры с рекламой алкогольной продукции на некоторых пабах продолжают висеть там, где висеть не должны», - прокомментировала Ольга Милонаец.

Решением ведомства реклама в социальной сети была признана ненадлежащей.

ООО «Дионис» (магазин «Куб вин») оспорил решение УФАС в арбитражном суде, однако сегодня, 29 сентября, суд решение антимонопольного органа (дело № А52-2804/2020) поддержал.