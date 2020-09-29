Псковичка взяла три золота на первом этапе Кубка России по парабадминтону

16:41, 29 сентября 2020, ПАИ

Псковская парабадминтонистка Екатерина Огинская завоевала три золотых медали на Кубке России в Казани, сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области.

Екатерина Огинская завоевала золотые медали в одиночном разряде, в парном женском разряде и в смешанном парном разряде.

Другой спортсмен из Псковской области, мастер спорта Эдуард Барканов занял второе и третье места в мужском парном разряде и в одиночном разряде.

Участие в Кубке приняли 49 спортсменов из 14 российских регионов.

«Коронавирус все еще сказывается на сезоне. Мы потеряли, по сути, целое соревновательное лето. До сих пор недоступен международный календарь - отменен намеченный на октябрь чемпионат Европы, и никаких новостей о том, когда он пройдет, нет, - рассказала Екатерина Огинская. - К сожалению, и в Казань не смогли приехать все регионы, но все-таки соперничество было в каждом поединке. Приятно, что удалось взять три первых места».

Далее спортсменов Псковской области ждет чемпионат России в Ставрополе и финальный этап Кубка России в Чебоксарах.