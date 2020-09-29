Передвижная фотовыставка к 75-летию Нюрнбергского процесса прибыла в Псков

19:45, 29 сентября 2020, ПАИ

29 сентября в Псковской областной универсальной научной библиотеке открылась передвижная выставка, посвященная 75-летию Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На выставке, подготовленной Следственным комитетом РФ, представлены фотоматериалы о судебных процессах над нацистскими преступниками, а также о подвигах тех, кто сражался за Родину на фронтах, в партизанских отрядах, вел подпольную и подрывную деятельность в оккупированных фашистами городах и селах. Развернутая в Пскове экспозиция — очередной этап межрегионального тематического автопробега, который несколько дней назад стартовал в Санкт-Петербурге. Выставка также побывает в Великом Новгороде, Твери и Москве.

Участникам церемонии открытия передали приветственный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Нюрнбергский процесс сыграл важную роль в развитии международного права и в целом в формировании современных взаимоотношений между государствами», — отмечается в обращении главы региона.

Губернатор также напомнил, что в прошлом году Псковская область присоединилась к проекту «Без срока давности», который направлен на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в военные годы. В рамках проекта поисковые работы проводятся в местах, где, согласно рассекреченным архивным документам, фашистами совершались массовые убийства людей. Поисковиками уже подняты останки более 50 человек. По этим фактам заведены и расследуются уголовные дела.

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня напомнил, что Нюрнбергский процесс поставил окончательную точку в победе над нацистской Германией и ее союзниками. «Стоимость Победы была высока, но столь же высоко и ее значение — стоял вопрос существования народа и государства. Тогда фашистские преступники получили по заслугам за свои злодеяния. Но и по сей день следы их кровавых преступлений находят в расстрельных ямах, на местах сожженных сел и бывших концлагерей», — отметил он.

Во время мероприятия состоялось награждение ветеранов, представителей поисковых отрядов и участников выставки памятными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «75 лет Нюрнбергскому процессу».