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Экономика

Рост курса валют приведёт к застою экономики, уверен псковский бизнесмен

Фото с сайта forbes.ru

Рост курса валют приведёт к застою экономики, уверен президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

По его словам, рост доллара и евро напрямую влияет на хозяйственную деятельность холдинга, который занимается растениеводством в открытом и закрытом грунтах, а также производством и переработкой молока. «Более 50% материалов, которые мы используем, мы закупаем за валюту», - пояснил он. В растениеводстве - это практически вся техника, посевные материалы, удобрения. В производстве молока та же ситуация с оборудованием, заквасками и ингредиентами.

«Это очень губительно влияет на вопрос ценообразования. В перспективе мы рассматриваем вопрос ведения своего бюджета в двух валютах: в рублях и долларах. В этом году мы купили техники почти на миллиард рублей и потеряли на курсовой разнице почти 30%. Я считаю, что это будет напрямую влиять на застой экономики. Это хорошо для экспортоориентированных предприятий, но для компаний как мы, которые работают на внутренний рынок, очень плохо», - подытожил Дмитрий Матвеев.

Полностью материал о том, что происходит с долларом и евро, и чего ждут от их роста псковские предприниматели, читайте здесь.

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