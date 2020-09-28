Юрий Сорокин: Падающий рубль нам невыгоден

19:55, 29 сентября 2020, ПАИ

Директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин вынужден признать, что продукция, которую выпускает его предприятие, на 65-70% состоит из импортных комплектующих. «Поэтому падающий рубль нам, конечно, невыгоден», - заметил он.

«Мы приспосабливаемся, стараемся пройти где-то посередине, но рост цен на нашу продукцию в следующем году неизбежен. Мы повышаем цену чтобы выравнять стоимость по отношению к закупочным ценам на материалы», - добавил Юрий Сорокин

Предприниматель отметил, что несмотря на то, что Россия стала более закрытой по отношению к внешнему миру из-за коронавируса, экономические связи все равно поддерживаются. «Поэтому я бы порекомендовал нашему правительству заняться сдерживанием роста курса», - подытожил бизнесмен.

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