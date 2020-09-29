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Общество

Результаты проверки сведений о доходах депутатов обсудили в Пскове

Результаты проверки сведений о доходах депутатов обсудили в Пскове на заседании муниципального Совета по противодействию коррупции 29 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Представители городской прокуратуры проинформировали членов совета о работе по осуществлению надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства и мерах прокурорского реагирования на поступившие акты контрольно-счетной палаты Пскова и других органов муниципального контроля за период 2018-2020 годов.

О результатах проверки прокуратурой Пскова сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Псковской городской Думы за 2019 год доложила в ходе заседания начальник отдела работы с обращениями граждан и организаций и кадровой работы аппарата гордумы Светлана Стельмашенок. В свою очередь, исполняющая полномочия председателя контрольно-счетной палаты Пскова Ирина Стаканова озвучила аналогичные сведения, касающиеся работников КСП Пскова.

По всем трем вопросам члены совета проголосовали за то, чтобы принять заслушанную информацию к сведению. 

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