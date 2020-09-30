Псковский фестиваль «День скобаря» пройдет 3 октября

15:23, 30 сентября 2020, ПАИ

Псковский VII фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» состоится 3 октября, сообщает «Псковская правда» со ссылкой на заведующую отделом декоративно-прикладного творчества Псковского областного центра народного творчества Марину Михайлову.

«В этом году фестиваль пройдет довольно скромно. Запланирована экскурсия в одну из кузниц города, где кузнецы расскажут, как работают, с каким металлом, какие инструменты используют. А в завершение встречи каждый желающий сможет сделать для себя сувенир – выковать монету», – рассказала Марина Михайлова.

Фестиваль будет проходить и в онлайн-формате. В группе центра в социальной сети «ВКонтакте» будут выложены документальные фильмы, фоторепортажи, статьи о псковских кузнецах и традициях кузнечного мастерства.

Попасть на экскурсию можно только по предварительной записи по телефону 62-23-34. Свободные места еще есть, планируется, что в группе будет 15-20 человек.

Сбор участников программы 3 октября в 11:30 у Дома ремесел (улица Некрасова, 8).