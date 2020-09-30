Мероприятие в честь присвоения школе №7 имени Антона Злобина пройдет в Великих Луках

11:50, 30 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках пройдет торжественное мероприятие в честь присвоения школе № 7 имени Антона Злобина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Торжественное мероприятие, посвященное присвоению средней общеобразовательной школе № 7 имени ее ученика — Антона Злобина, пройдет в образовательном учреждении 5 октября. Ранее соответствующее распоряжение было подписано руководством администрации Великих Лук.

Почтить память товарища, доблестного офицера и настоящего патриота Антона Злобина в этот день соберутся его одноклассники, однокурсники, сослуживцы и жители города.

Сегодня имя Антона Злобина увековечено на именной плите памятного знака, установленного в Великих Луках в честь погибших в горячих точках военнослужащих, и на памятной доске, размещенной на фасаде школы. В музее учебного заведения представлены материалы о его судьбе и героическом поступке.

Напомним, старший лейтенант, пограничник, кавалер ордена Мужества Антон Злобин героически погиб на таджикско-афганской границе 2 января 1995 года. Во главе маневренной группы Калай-Хумбского погранотряда он отправился на помощь товарищам, попавшим в засаду боевиков. Продвигаясь под огнем противника, две бронемашины подорвались на минах, что унесло жизни 9 пограничников, в том числе Антона Злобина.