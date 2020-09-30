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Общество

Привиться от гриппа смогут псковичи возле «Ленты» и «Маяка» в октябре

С 1 по 11 октября псковичи смогут привиться от гриппа возле «Ленты» и «Маяка», сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике.

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты будут стоять по будням с 10:00 до 17:00 (в выходные – с 10:00 до 15:00) на территории гипермаркета «Лента» (улица Труда, 54) и на территории рынка «Маяк» (Рижский проспект, 44).

Прививки проводятся бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы.

Узнать подробности можно по телефонам: 53-49-42 (приемная главного врача) и 53-62-14 (отделение профилактики).

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