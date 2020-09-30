Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября

21:45, 30 сентября 2020, ПАИ

В пятницу, 2 октября, Псковская область примет участие в штабной тренировке по гражданской обороне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Тренировка предусматривает проверку региональной системы централизованного оповещения с включением сирен и перехватом теле- и радиоканалов связи. Проверка систем оповещения пройдет с 10:35 до 10:50.

ГУ МЧС России по Псковской области просит граждан сохранять спокойствие.