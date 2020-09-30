Локнянское предприятие лишилось двух тракторов из-за долгов по налогам

17:03, 30 сентября 2020, ПАИ

В Локнянском районе приставы арестовали два трактора у местной организации за долги по налогам — предприятие задолжало свыше 170 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Сумма налоговой задолженности составила около 120 тысяч рублей. Еще свыше 50 тысяч рублей составляет исполнительский сбор, вынесенный судебным приставом за несвоевременное исполнение должником решения налогового органа.

«Если в течение десяти дней задолженность организации не будет погашена в полном объеме, то арестованное имущество пройдет процедуру оценки и будет передано в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях для дальнейшей его реализации», - заверили в ведомстве.