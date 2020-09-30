В Пскове на контейнерные площадки «выбрасывают» автомобили

17:08, 30 сентября 2020, ПАИ

В Пскове на контейнерные площадки «выбрасывают» автомобили, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром». 20 сентября в месте накопления крупногабаритных отходов на улице Технической, 8, обнаружены три оставленных автомобиля.

Аналогичная ситуация фиксируется и по другим адресам. На Инженерной, 62, и Звёздной, 11, контейнерные площадки постоянно заблокированы машинами, и места для контейнеров на них не остается.

«Попытки управляющих компаний и регоператора вразумить псковичей не оставлять свои автомобили на контейнерных площадках и в местах подъезда к ним ни к чему не приводят. Поэтому в некоторых случаях приходится перемещать контейнеры на тротуары и газоны, чтобы у жителей домов была возможность цивилизованного сбора твердых коммунальных отходов, а перевозчик мог их регулярно забирать», - отметили в пресс-службе.