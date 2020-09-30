0
23:28
5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:09
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
21:52
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
21:45
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
19:33
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:40
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября
17:59
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
Еще новости
Общество

В Пскове на контейнерные площадки «выбрасывают» автомобили

В Пскове на контейнерные площадки «выбрасывают» автомобили, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром». 20 сентября в месте накопления крупногабаритных отходов на улице Технической, 8, обнаружены три оставленных автомобиля.

Аналогичная ситуация фиксируется и по другим адресам. На Инженерной, 62, и Звёздной, 11, контейнерные площадки постоянно заблокированы машинами, и места для контейнеров на них не остается.

«Попытки управляющих компаний и регоператора вразумить псковичей не оставлять свои автомобили на контейнерных площадках и в местах подъезда к ним ни к чему не приводят. Поэтому в некоторых случаях приходится перемещать контейнеры на тротуары и газоны, чтобы у жителей домов была возможность цивилизованного сбора твердых коммунальных отходов, а перевозчик мог их регулярно забирать», - отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
30 сентября 2020
5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
30 сентября 2020
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
30 сентября 2020
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
30 сентября 2020
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 сентября 2020
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября
30 сентября 2020
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября 1
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
30 сентября 2020
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии
30 сентября 2020
Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии

Идет загрузка...