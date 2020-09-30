Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии

17:36, 30 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил волонтеров и участников акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии. Мероприятие состоялось в Псковском драмтеатре сегодня, 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего медалями и благодарственными письмами были награждены 112 человек.

«Вы делаете благое дело, пандемия показала, как эта помощь нужна, – подчеркнул глава региона. – Вы встали на передовую и оказывали помощь тем людям, которым она была нужна».

Также губернатор отметил, что областная администрация будет оказывать поддержку волонтерам.

«Мы подписали соглашение с ассоциацией волонтерских центров, с этого дня мы официально стали частью огромной команды», – сказал Михаил Ведерников.

В рамках всероссийской акции «Мы вместе» в Псковской области волонтеры раздали людям 120 тысяч масок, доставили для жителей двадцать две тысячи бесплатных продуктовых наборов. Всего к волонтерам поступило три тысячи заявок от пожилых людей на покупку продуктов, лекарств, оплату ЖКХ и мобильной связи.