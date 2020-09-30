0
23:28
5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:09
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
21:52
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
21:45
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
19:33
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:40
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября
17:59
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил волонтеров и участников акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии. Мероприятие состоялось в Псковском драмтеатре сегодня, 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего медалями и благодарственными письмами были награждены 112 человек.

«Вы делаете благое дело, пандемия показала, как эта помощь нужна, – подчеркнул глава региона. – Вы встали на передовую и оказывали помощь тем людям, которым она была нужна».

Также губернатор отметил, что областная администрация будет оказывать поддержку волонтерам.

«Мы подписали соглашение с ассоциацией волонтерских центров, с этого дня мы официально стали частью огромной команды», – сказал Михаил Ведерников.

В рамках всероссийской акции «Мы вместе» в Псковской области волонтеры раздали людям 120 тысяч масок, доставили для жителей двадцать две тысячи бесплатных продуктовых наборов. Всего к волонтерам поступило три тысячи заявок от пожилых людей на покупку продуктов, лекарств, оплату ЖКХ и мобильной связи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии Ограничения из-за COVID-19 продлили в Псковской области до 1 ноября Более восьми тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки 5476 человек заразились коронавирусом в Псковской области Более 219 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Путин предложил продлить выплаты борющимся с COVID-19 медикам В России коронавирусом заболели еще 8 232 человека Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 17 человек заразились коронавирусом в Пскове за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
30 сентября 2020
5514 человек заразились коронавирусом в Псковской области
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
30 сентября 2020
Фонд соцстраха рассказал псковичам о своих цифровых сервисах
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
30 сентября 2020
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
30 сентября 2020
Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 2 октября
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 сентября 2020
Награждение волонтёров акции «Мы вместе» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября
30 сентября 2020
Выставка о торговле Выборга и Пскова пройдёт 16 октября 1
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
30 сентября 2020
Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут
Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии
30 сентября 2020
Михаил Ведерников наградил волонтеров акции «Мы вместе» за помощь псковичам в период пандемии

Идет загрузка...