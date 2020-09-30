Автобус №26 в Великих Луках отменять не будут

17:59, 30 сентября 2020, ПАИ

Автобус №26 Телецентр – Запрудная продолжит курсировать в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В комитете пояснили, что в конце лета подрядчик уменьшил количество выходов на линию в связи с убыточностью маршрута, после чего последовали жалобы от местных жителей. Горожане опасались, что в дальнейшем маршрут закроют.

«Сейчас этот маршрут проторгован, и на него вышел подрядчик. Госконтракт с ним заключен на год», – отметили в пресс-службе.

Как пишут местные жители в группе «Подслушано Великие Луки», автобус будет курсировать по следующему расписанию: в будние дни – в 7:15, 7:35, 8:05, 8:25, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, по субботам – в 9:30, 10:30, 11:30, 12:30.