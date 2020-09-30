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Житель Великих Лук ударил брата ножом во время ссоры

Во время ссоры житель Великих Лук ударил брата ножом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В июле 2020 года обвиняемый поссорился со своим братом. В ходе конфликта мужчина взял кухонный нож и ударил им брата в шею. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, нанесен легкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. В Великих Луках будут судить местного жителя, который из-за ревности сбросил с балкона девушку.


 

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